Falta de información marcóprimer día de tarifas de pasaportes

El cobro del nuevo precio para tramitar el pasaporte comenzó ayer y las oficinas del Saime continuaban, como siempre, abarrotadas de ciudadanos que se quejaban del servicio “deficiente”. A pesar de la tarifa que rige desde ayer, 7.200 bolívares soberanos por el nuevo pasaporte y de 3.200 bolívares soberanos por prórroga, las personas que hacían largas colas, tanto en la sede de Los Ruices como de Las Mercedes, aseguraron estar dispuestos a pagar el costo que sea, con tal de contar con el documento, pues consideraron que “es necesario”.

La fila más larga de personas en la sede de Los Ruices la integraron personas que se disponían a retirar la prórroga de su documento; sin embargo, la mayoría desconocía el estado de su pasaporte, pues en reiteradas oportunidades, y luego de haber hecho colas hasta de siete horas, o más, se les había informado que su trámite no estaba listo.

Una médico que pidió resguardar su identidad declaró haber cancelado citas con sus pacientes en tres oportunidades para asistir a la oficina de Los Ruices a retirar su prórroga. Perdió su tiempo, pues el documento aún no estaba listo. “Ven la próxima semana, es lo que dicen sin tomar en cuenta el tiempo que se invierte en vano, pues uno no sabe cuándo está realmente listo”, dijo la especialista, quien también denunció el mal servicio que prestan los funcionarios, pues no ofrecen información por ningún medio. Aseguró que tiene que acercarse personalmente a la oficina para conocer el estatus de su trámite.

Los usuarios se quejaron de la precariedad del servicio y denunciaron no solo la falta de información, sino el maltrato por parte de funcionarios que atienden en las oficinas de Los Ruices, adonde fueron transferidos los de Boleíta y La Urbina, pues estas sedes fueron cerradas sin aviso previo.

Menos personas esperaban por la entrega de su documento en la sede de Las Mercedes, pero la cola era más larga para obtener información sobre el estado de su solicitud.

Los ocho usuarios consultados afirmaron que deseaban obtenerlo para poder salir sin ningún problema por la frontera venezolana en un futuro, y todos afirmaron ignorar cómo funcionará el petro como moneda de pago a partir del 1° de noviembre.

El desconocimiento en cuanto a esta moneda de pago, para solicitar el pasaporte y prórroga fue general entre los consultados, pues el manejo de la información en cuanto a las criptomonedas no es aún del dominio público; son pocos los que entienden este sistema y son pocos los que lo implementan. “Yo solo sé que el pago es de dos petros el pasaporte y un petro por la prórroga, pero no sé cómo conseguir petros; cómo comprarlos”, aseguró una ciudadana en cola para retirar la prórroga en el Saime de Las Mercedes. Agregó que si le tocara pagar el nuevo precio haría el sacrificio, con tal de obtener el documento, ya que en un futuro no descarta la posibilidad de emigrar.