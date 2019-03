Falla eléctrica nacional dejó 90% del país sin Internet

Este viernes en la noche 90% del país se encuentra sin conexión web debido a otro apagón nacional, informó NetBlocks, organización no gubernamental que se dedica al estudio de la seguridad en Internet.

“La mayoría de los estados de Venezuela están casi totalmente fuera de línea, con solo conectividad móvil limitada; los nuevos datos de red muestran el impacto del corte de energía”, precisó la ONG en su cuenta en Twitter.

21 de los 23 estados de Venezuela se encuentran sin servició eléctrico debido a una falla esta noche, hasta el momento se desconocen las causas.

Ciudadanos reportaron que los estados sin energía eléctrica son hasta ahora Táchira, Trujillo, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Vargas, Zulia, Miranda, Distrito Capital, Barinas, Sucre, Portuguesa, Apure, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Yaracuy.

En la capital, los sectores afectados son Sebucán, Los Cortijos, Santa Eduvigis, Los Palos Grandes, avenida Victoria, Chacao, Santa Rosa, El Cafetal, Alto Prado, Baruta, Colinas de la Tahona, Bello Monte, Santa Rosalía, Prado de María, Macaracuay, San Bernardino, Petare, Coche, Manzanares, Caurimare, El Hatillo, El Marqués, Catia, La Trinidad, La Urbina, Candelaria, Los Chorros, La Florida, San Martín, La California, Altamira, Los Dos Caminos, Plaza Venezuela, Santa Mónica, La Campiña, Boleíta.

Urgent: Major new power outage registered across #Venezuela at 11:10 PM UTC (7:10 PM VET); network data shows national connectivity now at just 10% #SinLuz #Apagon #29Mar ⬇️ https://t.co/WyLncHOQXM pic.twitter.com/yx316rfzBQ

Most states of #Venezuela are now almost totally offline, with only limited mobile connectivity; new network data shows availability and power outage impact breakdown by region #SinLuz #Apagon #29Mar ⬇️https://t.co/WyLncHOQXM pic.twitter.com/6T8Wfk6u1d