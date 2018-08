Fabiana Rondón: compromiso más allá del lente

El buen humor caracteriza el día a día de Fabiana Rondón, pero cuando se trata de plasmar la realidad de los venezolanos, especialmente de los niños, ella enfoca su lente.

La periodista audiovisual de El Nacional Web fue galardonada como Mejor Documentalista del Año, premio que asegura hace mayor su compromiso con la sociedad.

Rondón asegura que los trabajos audiovisuales “Las Neveras del Hambre”, que revelaron la escasez de alimentos en las zonas populares de Caracas, le permitieron ver la dura situación que atraviesan los ciudadanos.

“Es fuerte ver la realidad de muchos venezolanos. Ver a madres que dejan de comer para dar una pizca de comida a sus hijos o que una familia cuente que desde hace dos días no come nada. Te pone los pelos de punta”, expresó.

Recuerda con tristeza la visita a una maestra que tomaba agua con azúcar para saciar el hambre y a Aracelis, una mujer con tres hijos y un nieto, afectada por la escasez de medicamentos.

“La historia de Aracelis me marcó. Por el cáncer y la tuberculosis no puede pararse de la cama. Pasa días sin comer y no tiene medicinas”, indicó.

La periodista siente que a través de sus trabajos muestra al mundo el sufrimiento de las personas que comen de la basura, que lloran de hambre o que hacen colas por horas para cobrar la pensión.

“Es un privilegio saber que hay gente que valora las pequeñas cosas que uno hace por este país”, afirmó.

Rondón lleva su trabajo más allá, ayudando a canalizar donaciones de ropa y alimentos a las familias que visita.