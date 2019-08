Desde este miércoles a la 1:30 pm los vecinos de la cuarta y la quinta transversal de Sebucán, los pobladores del barrio Agua de Maíz y de la calle El Kiosco, observan con temor la oscilación de la electricidad en la zona. Temor, indican, por lo que puedan sufrir los artefactos domésticos.

Un transformador ubicado en la quinta transversal de Sebucán explotó y Corpoelec envió a una cuadrilla a repararlo a las 8:00 pm, lo cual, afirma Oscar Antonio Crespo, vecino del sector, no se hizo de manera eficiente porque si bien el servicio se recuperó a las 10:00 pm, desde las 8:00 am de este jueves una nueva explosión del aparato ha vuelto a provocar la oscilación de la electricidad, un vaivén en el que la luz no se va del todo y amenaza con producir un daño grave en aparatos existentes en los hogares del lugar.