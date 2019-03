Explosión de autotransformador en Guri provocó la pérdida de $ 5 millones

La tarde del lunes apenas comenzaba cuando las luces se apagaron en Venezuela. Las miradas de resignación de los ciudadanos daban a entender la conclusión a la que muchos de ellos habían llegado: otro corte de energía eléctrica dificultaría el traslado a sus hogares en las próximas horas, y quizás sus actividades en el país en los días próximos.

La falla eléctrica, que ocurrió a la 1:30 pm y se prolongó por tres horas en algunas zonas, fue seguida por otro apagón a las 9:50 pm del mismo día. José Aguilar, experto en materia eléctrica, explicó a El Nacional las causas que habrían originado la suspensión del servicio durante la noche en 21 estados.

Precisó que uno de los tres autotransformadores trifásicos de la Subestación Guri B, en el estado Bolívar, explotó luego de que una falla en un bushing (componente eléctrico que lleva gases dieléctricos), ocasionó la acumulación de gases combustibles que se mezclaron con aire externo. Aguilar afirmó que el accidente causó la pérdida de 5 millones de dólares.

“El autotransformador falló, según las fotos que hoy se revelan por las redes sociales del señor ministro, por una avería en un bushing, que es un componente eléctrico en la parte superior que lleva gases dieléctricos. Eso estalló porque tenía una acumulación excesiva de gases combustibles que entró en contacto con el aire. La presión que eso tenía, sumada a la sobrecarga, provocó que se dañara el autotransformador y se perdiera un equipo de 5 millones de dólares”, aseguró.

Agregó que el repuesto del equipo (cuyo precio varía entre 10.000 y 15.000 dólares) se encontraba en el almacén del lugar, por lo que la falla pudo haberse evitado. “Lo triste del caso es que el repuesto estaba disponible en el almacén, pero nunca se atendió el reemplazo de ese bushing en ese autotransformador”, dijo.

Aguilar destacó la importancia del autotransformador para el abastecimiento nacional de energía eléctrica.

“Ese autotransformador trifásico tenía una capacidad de 1.500 megavatios que nos permitía tomar la energía que generan las plantas de Macagua y la de Caruachi, de 400 kilovoltios, y pasarla al sistema de 765 KV para completar la ración eléctrica que se envía desde Guayana al resto del país”, manifestó.

Señaló la falta de mantenimiento como la causante de la falla y advirtió que la avería de los dos autotransformadores restantes traería serias consecuencias para el sector eléctrico nacional. “Están destruyendo poco a poco nuestro sistema eléctrico”, expresó.

El especialista especificó que para saber con exactitud cuál fue la causa de la falla del servicio, es necesario acceder a los registros y a la bitácora de lo que ocurre en el Centro Nacional de Despacho de la estatal Corpoelec. “A eso solo tiene acceso el señor Jorge Rodríguez bajo la administración de Nicolás Maduro”, indicó.

A su juicio, los venezolanos tendrán cada vez menos posibilidades de gozar del servicio eléctrico si la situación actual no es solventada.

“Cada vez ocurren fallas de naturaleza catastrófica que lo único que hacen es seguir debilitando al sistema eléctrico nacional interconectado”, añadió Aguilar aseveró que las fallas generadas a la 1:30 pm y a las 9:50 pm del lunes son eventos que no guardan relación entre sí.

Tres pasos para restaurar el sector eléctrico

José Aguilar considera que para que pueda restaurarse el sector eléctrico deben cumplirse tres pasos, y que la primera medida es el establecimiento de un nuevo gobierno.

“Se debe conducir la política con ética, libre de todos los vicios que han traído a Venezuela al barranco actual”, Destacó que Maduro tiene que salir del poder y que ninguno de sus afines debe formar parte de un gobierno de transición.

El segundo paso que mencionó por el experto en materia eléctrica es el mantenimiento constante de la infraestructura del sector eléctrico para minimizar la deuda externa.

Señala que para lograr tal fin es necesario que la autoridad política designe a una organización de alto desempeño, formada por profesionales con ética que permitan resolver el problema eléctrico del país.

“Si esto no se hace, no podemos tener un gobierno de transición en Venezuela porque la gobernabilidad estará en peligro de ser electrocutada por un mal servicio eléctrico y eso sí sería una gran tragedia para el país. El tiempo para actuar es ya, no hay margen para el ensayo y error”, manifestó Aguilar.

La falla eléctrica del lunes en la noche se mantuvo en algunas zonas de Caracas aproximadamente hasta las 11:20 am del martes. Sin embargo, el regreso del servicio eléctrico en todo el país ha sido intermitente desde que se originó el primer apagón a la 1:30 de ese día en varias zonas del país.