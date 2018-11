Exigen al HUC explicar el rechazo de la donación de insumos

Médicos, pacientes y trabajadores del Hospital Universitario de Caracas deploraron la inexplicable comunicación de la directiva de ese centro de salud, mediante la cual se rechazó la donación de insumos y medicamentos que hiciera la ONG Médicos Sin Fronteras. Esto, a pesar de conocerse de manera pública, las carencias que padecen especialistas y personal de enfermería para suministrar la atención debida a los pacientes procedentes, muchos de ellos, de varias entidades del país, por ser un centro de referencia.

El oficio Nº 600269, con fecha 5 de noviembre de 2018, indica que el 24 de octubre llegó la comunicación con el anexo del certificado de donación de materiales y fármacos de la ONG, pero que “por decisión de esta Directiva, no se recibirán donaciones de parte de dicha organización”. La carta estaba dirigida al jefe del Departamento de Cirugía y suscrita por el subdirector encargado del HUC, Pablo Castillo.

“La UCV rechaza esa desafortunada carta del subdirector. No se entiende que si el hospital, como se sabe, está cayéndose a pedazos y reiteradamente pedimos ayuda, se niegue a recibir esta donación y además de una organización apolítica como lo es Médicos Sin Fronteras”, expresó ayer el cardiólogo Iván Maldonado, representante del Rectorado de la UCV ante el consejo directivo del HUC.

Señaló que la decisión oficial no fue discutida en el seno de esa instancia ni ante la comisión técnica, razón por la cual exigirán una rendición de cuentas a las autoridades para que expliquen por qué se rechazó la donación. “En el hospital no hay desde jabón o agua hasta medicamentos, y además es parte de la UCV, tiene espíritu ucevista, y no un instituto autónomo”, afirmó.

Se conoció que entre los donativos había material e instrumental quirúrgico que el centro asistencial no ha adquirido no solo porque muchos de esos insumos ya no se venden en el país, sino también por las cantidades que se requieren y por los costos. Además se incluían medicamentos como antibióticos de los que carece la mayoría de los centros de salud públicos, de acuerdo con informes recientes de las sociedades médicas.

Entre finales de 2017 y lo que va de 2018, enfermos y especialistas han protestado por el desabastecimiento de medicinas y de materiales, lo que ha afectado inclusive las intervenciones quirúrgicas en Cardiología.

Hacer contacto con el director encargado del HUC, Fernando Alvarado, y con el subdirector Castillo no fue posible, por lo que se desconocen las razones que fundamentaron la decisión.