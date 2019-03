Exhortan a los ciudadanos a detener a saqueadores

Sociedad civil, políticos y representantes de sectores universitarios y productivos de la entidad rechazaron los ataques al sector comercial a causa de los extendidos apagones registrados en el territorio nacional dónde los cortes de luz duraron más de tres días.

"El mismo gobierno se encargó de hacer saqueos. Ellos llegaban y rompían las puertas de las empresas y después mandaban a la gente a robar. Hacemos un llamado al pueblo nacional a evitar hacerle daño a la gente que está trabajando, a la empresa privada. No queremos que se le robe nada a nadie, que no haya saqueos. Y al que esté en eso, si la gente está orgqnizada, deben detenerlos", dijo Ezequiel Pérez, diputado tachirense a la Asamblea Nacional (AN).

Quienes se reunieron finiquitarlo detalles de las asambleas de ciudadanos que se realizarán este fin de semana a causa del corte de energía eléctrica en Venezuela.

"Están metiéndole a la gente que fue una cuestión cibernética, un sabotaje de Estados Unidos y no hay nada más falso. A la gente hay que decirle la verdad: El apagón se produjo por la falta de mantenimiento", agregó Pérez.

En las asambleas de ciudadanos también se explicarán detalles de la declaratoria de emergencia nacional acordada en la AN.