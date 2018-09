Exhortan a comunidades de Caracas a estar atentas ante las lluvias

Las fuertes lluvias sobre las costas del norte del país continuarán por dos o tres días más debido a que persiste nubosidad importante en esa zona, de acuerdo con información meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), aunque la tormenta tropical Kirk perdía ayer su potencia y se dirigía hacia Santo Domingo.

Ayer, al finalizar la tarde, los aguaceros anegaron avenidas y calles de algunos sectores de Caracas por segundo día consecutivo, luego de la tormenta eléctrica del viernes que ocasionó la caída de árboles en el municipio Chacao. “Fue una lluvia importante, pero peculiar”, afirmó el ingeniero hidrometeorologista Valdemar Andrade, quien explicó que las precipitaciones, aunque suelen ser más abundantes hacia el Ávila, alcanzaron 31,4 en La Castellana, por ejemplo, mientras que hacia el centro de la ciudad fueron de 35 milímetros, según información del Departamento de Hidrometeorología de la UCV.

“La tormenta Kirk puede ser la razón”, indicó Andrade. Señaló que el mes de septiembre aparece ya por encima del promedio histórico de lluvias mensuales, después de casi ocho meses consecutivos por debajo.

Como el período lluvioso termina en octubre, luego de cinco meses de aguaceros, especialistas no descartaron que las precipitaciones con descargas eléctricas sean el llamado “cordonazo de San Francisco” que si bien ocurre los primeros cinco días de ese mes, ha modificado su aparición en los últimos años debido al cambio climático.

Preparados o no para una contingencia

Valdemar Andrade descartó, en principio, pequeños deslaves similares al de Vargas, debido a que las alcaldías en el área metropolitana de Caracas han extraído la basura y han limpiado los drenajes, pero advirtió que una vez caído el aguacero las alcantarillas deben ser objeto de despeje inmediato. Recomendó estar alertas a movimientos de suelo por saturación, especialmente en las zonas populares y otras montañosas como Bello Monte y Santa Mónica que están más expuestas a este tipo de riesgos.

¿Está Caracas preparada para una contingencia? No. La falta de planificación, de inversión y de adaptación a las normas para afrontar el cambio climático son varias de las razones expuestas por especialistas. “Si con tecnología satelital se pueden advertir los problemas ambientales, como sismos, lluvias o huracanes, lo que hay que hacer técnicamente es planificar, prepararse para la contingencia con personal dotado de vehículos y planes hospitalarios que permitan decir 'estamos preparados', pero no es así”, asegura el geógrafo Jesús Delgado, profesor de la USB y experto en reducción de riesgos. “En Caracas no hay protección y estamos en una situación crítica”.

Por lo pronto, las autoridades deben estar pendientes de las zonas más débiles y expuestas a cualquier contingencia por lluvias, como lo son deslizamientos en pendientes pronunciadas, las construcciones improvisadas en zonas inestables, y crecidas o desbordamiento de quebradas o ríos, señala Andrés Rolando Clavier, fundador de Defensa Civil, voluntario y ambientalista. “La mejor manera es estar preparados y estar pendientes con la comunidad a la que pertenecemos los más vulnerables. Hay que tener autoprotección civil”.

La Dirección de Protección Civil, a través de su cuenta de Twitter, difundió algunas recomendaciones ante el período de lluvias, tales como revisar las condiciones de drenajes y alcantarillas (lo que le corresponde al gobierno nacional, regional o local), así como evitar tocar postes o cajetines eléctricos, y desconectar aparatos eléctricos durante las lluvias.