Estudiantes de medicina entregaron bata como muestra de apoyo a Guaidó

Estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) entregaron una bata médica a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, durante la protesta que realizaron frente al Hospital Universitario de Caracas (HUC).

La bata firmada por los estudiantes expresa el apoyo a Guaidó y el respaldo a la ayuda humanitaria.

Guaidó, se colocó la bata, y se dirigió a los asistentes. Indicó que en ese centro médico le salvaron la vida a su padre, Wilmer Guaidó.

“Este hospital le salvó la vida a mi papá, como hace unos días no pudo hacerlo, pero sabemos que no es por su culpa, sino por la emergencia humanitaria en Venezuela”, comentó

Asímismo, el político expresó que los médicos venezolanos deben cumplir sus sueños y ejercer en el país.

Señaló que los estudiantes son necesarios para para hacer de Venezuela "una nación grande".

“Pensaron que hoy el pueblo de Venezuela se iba a asustar, que generarían miedo, pero hoy estamos en la calle y volveremos el sábado”, dijo Guaidó desde la Universidad Central de Venezuela.

