Un estudiante de cuarto año del colegio fue herido, la tarde de este miércoles, en la cabeza por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de seguridad mientras protestaba en contra de Nicolás Maduro en Altamira, Caracas.

“El tipo me agarro y me dijo: ‘Pégate para allá’. Me pegó una bomba lacrimógena en la cara, por eso la tengo partida”, dijo el joven de 15 años de edad.

El adolescente, con la cara y su ropa ensangrentada, resaltó que salió a la calle porque quiere que Venezuela esté en libertad.

“Yo quiero que mi país esté en libertad por eso salgo a la calle”, concluyo mientras se retiraba.