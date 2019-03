Esto fue lo que dijo la esposa de Luis Carlos Díaz sobre su desaparición

Naky Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, informó que no ha tenido contacto con el periodista desde hace cinco horas luego que le había informado que se dirigía a su hogar debido a que tendría una pauta en la radio a las 10:00 pm.

"Estimados: perdí contacto con Luis Carlos a las 5:30 pm, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en Unión Radio desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am", indicó Soto en Twitter.

Afirmó que desde la emisora le informaron que se encontraba desaparecido. "Hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora", agregó.

Estimados: perdí contacto con @LuisCarlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en @Unionradionet desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am #DóndeEstáLuisCarlos

El caso es que @LuisCarlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de @Unionradionet quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora#DóndeEstáLuisCarlos