Estimaron bajas probabilidades de que tormenta Isaac afecte a Venezuela

Luis Vargas, meteorólogo venezolano, indicó este domingo que ningún escenario estimado plantea la posibilidad de que la tormenta tropical Isaac pase cerca de las costas venezolanas.

El meteorólogo indicó que de cumplirse el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, los estados Sucre y Nueva Esparta tendrían 10% de probabilidades de recibir vientos de la tormenta.

“Ningún escenario sugerido hasta ahora plantea que la tormenta y posible huracán Isaac pase cerca a las costas venezolanas. De cumplirse el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes en relación a Isaac, los estados Sucre y Nueva Esparta apenas tendrían entre 5% y 10% de probabilidades de recibir vientos de tormenta tropical”, explicó Vargas en su cuenta de Twitter.

Aseguró que el tránsito de los ciclones tropicales dejarían incremento del oleaje en el noreste de Venezuela.

“El tránsito de los ciclones tropicales Helene e Isaac por El Atlántico dejarían incremento del oleaje en parte de Las Antillas Menores/Mayores y Noreste de Venezuela. El Sureste de EE UU espera importantes marejadas ciclónicas con Florence”.

La tormenta tropical Isaac se desplaza con vientos máximos sostenidos de 105 kilómetros por hora en dirección a Puerto Rico y la República Dominicana. La tormenta podría convertirse en un huracán, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

De acuerdo con la trayectoria estipulada por el NHC, Venezuela podría ser afectada levemente a partir del miércoles.

Tropical Storm #Isaac is forecast to become a hurricane later today or tonight. Sustained tropical-storm-force winds are possible across portions of the Lesser Antilles later this week and would most likely begin Wednesday night. https://t.co/how9KmzwaR pic.twitter.com/EJNIrRaYsk