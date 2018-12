El núcleo de la Universidad de Oriente (UDO), del estado Bolívar, está próximo a un cierre técnico. Estudiantes de esa casa de estudios denunciaron el deplorable estado en que se hallan sus instalaciones ante la Subcomisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN).

Bolivia Suárez, diputada y presidente de dicha comisión, recibió la denuncia de Darío Graffe, estudiante de la Escuela de Ingeniería, quien presentó un informe con fotos y videos que demuestran el estado en que se encuentra la UDO por la desidia del gobierno y el déficit presupuestario.

“Esta es una demostración más de cómo el gobierno sigue asfixiando las universidades, las continua estrangulando para provocar el cierre técnico de las mismas. Lo que está pasando en la UDO es demasiado grave porque se encuentran completamente destruidos todos los núcleos. Todo es una calamidad”, afirmó.

Agregó que el transporte ya no funciona; los laboratorios están desmantelados; no hay seguridad, el hampa robó lo poco que tiene la universidad; los baños no funcionan y el comedor tampoco”, explicó Suárez.

“Este régimen lo que quiere es graduar profesionales adoctrinados con un solo pensamiento que es defenderlo. Por eso apuesta al cierre, la destrucción de las universidades, y a nuevas casas de estudios con el fin de adoctrinar a la población”, aseveró.

Resaltó que estas denuncias serán consignadas ante los organismos internacionales para complementar el informe que ya fue presentado a la OEA sobre la emergencia humanitaria educativa, porque es evidente que aquí se está cercenando el derecho constitucional a la educación.

Por su parte, Graffe manifestó que el deterioro de los cinco núcleos de la UDO ha obligado a los estudiantes a abandonar las carreras.

“No hay insumos; la biblioteca no funciona, no se cuenta con el personal de limpieza ni didáctico porque no hay como pagarles, la infraestructura se está cayendo, las unidades de transporte fueron desmanteladas por el hampa, porque no contamos con vigilancia. No se pueden hacer investigaciones pues no se cuentan con los equipos necesarios”, indicó.

Con información de Nota de Prensa