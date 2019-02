Este fue el mensaje de una GNB detenida en Bolívar por los pemones

Este viernes fue difundido un video de un presunto funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el cual pide perdón por los hechos en los cuales fallecieron dos indígenas pemones en el estado Bolívar.

“Le pido perdón a la comunidad indígena por las acciones de un grupo de disparar en contra del pueblo indígenas”, indicó una mujer en un video identificándose como la teniente Grecia del Valle Roque Castillo.

La funcionaria envió, además, un mensaje a Vladimir Padrino López para que no use las armas en contra del pueblo indígena.

“Mi general Padrino López piense bien, no actúe de forma violenta. El pueblo indígena no está haciendo nada malo, solamente nos tienen aquí. No use las armas en contra de los indígenas”, agregó.

El mensaje de la presunta funcionaria se produce luego de que indígenas pemones detuvieran a un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por su vinculación en la muerte de dos indigenas.