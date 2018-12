Estatua del león de Caracas fue sustituida en la autopista Valle-Coche

La estatua del León ubicada en la autopista Valle-Coche en Caracas fue retirada por órdenes de la Alcadía del municipio Libertador. En su lugar, fue colocada una estatua que representa la indígena venezolana Apacuana.

La figura animal le rindió homenaje a la ciudad capital que desde su fundación, en el año 1567, se denominó Santiago de León de Caracas.

Formó parte del patrimonio histórico de la capital, tiene por supuesto, su origen en los símbolos heráldicos de la época colonial. Además, se encuentra en muchos otros escudos de la época, como también de las ciudades que llevan el nombre de Santiago, el apóstol.

Érika Farías quitó el león de Caracas (Valle-Coche) y puso a "Apacuana". El problema no es la estatua nueva, es que sustituyan un símbolo de la ciudad. Como si no hubiese espacio suficiente... Y además gastan dinero en esa pendejada pero no recogen basura, ni tapan huecos... pic.twitter.com/nQxcNScdW6