“Estamos presentes buscando un cambio definitivo para el país”

Ciudadanos venezolanos se concentran en la plaza Juan Pablo II, en Caracas, en apoyo a la convoctatoria a la manifestación este 23 de enero en la que diversos venezolanos expresaron que es un deber asistir para exigir la libertad de Venezuela.

"Estamos buscando un cambio definitivo pata el país. Queremos que regresen nuestros familiares que están fuera, queremos que regresen por nuestros hijos, apoyando al presidente de la Asamblea Nacional que se juramente como presidente interino de Venezuela y se convoquen elecciones libres, de forma pacífica. Necesitamos un cambio político en Venezuela", dijo uno de los manifestantes.

Otra de las manifestantes expresó que no debe haber miedo, debido "a que no hay mañana". "Hay que expresar este sentimiento de libertad, queremos nuestro país libre, no queremos represión".

A pesar de la lluvia, los ciudadanos se empezaron a concentrar minutos antes de la hora pautada a la concentración, en los diferentes puntos, con banderas y con consignas en rechazo a Nicolás Maduro.

"Es nuestro deber como ciudadanos apoyar que haya la transición hacia un nuevo gobierno constitucional, se cambien las autoridades y se haga todo dentro de la constitución, estamos sometidos por un grupo que tiene las armas", acotó una venezolana.

