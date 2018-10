La Esperanza, centro dental que diseña sonrisas para niños con discapacidad

Muchos niños, adolescentes y adultos con discapacidades físicas y cognitivas pasan hasta 10 años sin recibir atención odontológica en los centros públicos de salud bucal por temor de los especialistas por sus condiciones.

Debido a tal situación, los odontólogos del Centro Médico Odontológico La Esperanza ofrecen servicios gratuitos a todos las personas con discapacidad. Esta labor, liderada por la doctora Theani Jiménez, comenzó hace 12 años por la cantidad de personas con condiciones especiales que acudían a ella.

“Inicialmente quería realizar una consulta regular como cualquier odontólogo, pero luego empecé a recibir una gran cantidad de pacientes que tenían ciertas condiciones especiales. Todos me contaban que no podían ser atendidos en algunos centros asistenciales donde por un motivo u otro no les brindaban atención”, dijo Jiménez en exclusiva a El Nacional Web.

La especialista se enfocó en ayudar a personas con condiciones especiales y con carencias económicas, que por sufrir de diversas patologías no le prestan atención a la parte odontológica.

En La Esperanza, donde se han atendido a más de 3.500 personas con discapacidad, utilizan técnicas recreativas, entre ellas: pintar, cantar, aplaudir o jugar con globos, para crear un ambiente agradable en el que los pacientes no sientan miedo de los sonidos e implementos que se deben utilizar en los tratamientos.

Antes de iniciar cualquier método médico, los pacientes pasan por un proceso de adaptación en el que se les explica a ellos y a los padres cómo se realizarán.

“Esta atención odontológica requiere mucha paciencia, dedicación, mística y entrega. Hay un protocolo de adaptación a la consulta que incluso puede llevar varias consultas antes de hacer un procedimiento técnico y eso implica tiempo y mucha calidad humana”, señaló la odontóloga.

Las patologías dentales más comunes en las personas con discapacidad son las caries, enfermedad periodontal (inflamación y sensibilidad en las encías) y fracturas dentarias, por lo que Jiménez junto a su equipo de especialistas, se enfoca en corregir los problemas con odontología restauradora, limpieza periódica y con aplicación de flúor cada tres meses para prevenir las caries.

“En tres o cuatro citas, dependiendo de cada paciente y de la complejidad del caso, damos de alta a una persona y luego solo acude a control cada seis meses”, precisó Jiménez.

Actualmente, una consulta odontológica para arreglar dos caries tiene un costo de 4.000 bolívares soberanos (400.000.000 BsF).

“Nosotros hemos tratado de mostrar a Venezuela, y a Latinoamérica, que la odontología no es una profesión elitista, eso es un paradigma. Nosotros somos una profesión más y podemos aportar algo al país ayudando y enalteciendo los valores que nos ha dado esta profesión”, aseguró la doctora.

Los odontólogos de La Esperanza no solamente se han formado en el área dental, sino que también tienen conocimientos de psicología, psiquiatría, nutrición, fisioterapia y farmacología, especialidades necesarias para atender de la mejor manera a cada paciente.

“Lo que más me motiva y contenta como profesional es ver como puedo devolverle la sonrisa a alguien; no solo realizamos sonrisas, también tocamos vidas, tocamos familias. Es que después de tantas cosas los vemos salir de aquí sonrientes”, expresó Jiménez.

La especialista aseguró que, actualmente, lo más difícil de ofrecer este servicio gratuito es conseguir los insumos. A pesar de lo complicado que es adquirirlos, el centro especializado ha conseguido la ayuda de personas que ofrecen todos los instrumentos necesarios.

“Me siento orgullosa no solamente como profesional del gremio odontológico, sino que me siento orgullosa de ser venezolana. Mi equipo es un equipo de venezolanos jóvenes que fueron formados en Venezuela y que están dispuestos a ayudar. Tener un equipo como ellos, que demuestran amor, entrega y energía positiva me pone en una situación muy afortunada”, comentó Jiménez.

El niño de los globos sonríe sin caries

Christopher Delgado pasó siete años sin recibir atención odontológica porque en diversos centros de atención pública le negaron el servicio por sus condiciones intelectuales y motoras.

La madre de Christopher se enteró mediante un programa de televisión que en La Esperanza, consultorio ubicado en el edificio Administradora Unión de Bellas Artes, se brinda gratuitamente el servicio odontológico.

La mujer llamó y solicitó una cita para su hijo. Finalmente, luego de siete años, el joven recibió atención odontológica con la doctora Jiménez.

Christopher, conocido con el niño de los globos en las redes sociales, tiene una condición patológica múltiple, es decir, condiciones intelectuales y motoras. A pesar de que biológicamente tiene 17 años de edad, mentalmente tiene cinco.

“Christopher tiene una patología múltiple que no es muy común y que puede asustar un poco a los especialistas que lo quieren atender. Teníamos siete años buscando asistencia y llegar a La Esperanza fue una gran bendición”, dijo Mariel Delgado, la madre de Christopher.

La mujer detalló que en el centro odontológico la atención ha sido fundamental para que su hijo esté de buen humor para recibir los tratamientos.

“El buen trato es lo primero que perciben las personas con discapacidad cognitiva y gracias al buen trato, receptividad y cariño Christopher colaboró 100%. El está dispuesto siempre que le brinden una atención con cariño, simpatía y empatía”, aseguró Delgado.

La madre indicó que las personas con compromisos cognitivos son más sensibles a los estímulos auditivos y visuales, por lo que la conexión con el odontólogo marca la conducta del paciente durante la consulta, además de los distintos apoyos recreativos para mantenerlo contento.

“Christopher es fanático de los globos y junto al cariño y la sonrisa de los especialistas se relaja y se siente feliz”, expresó Delgado.

En el Centro Médico Odontológico La Esperanza los especialistas atienden a cada paciente con una sonrisa en el rostro y con sus acciones pretenden motivar a los profesionales de diversas áreas para que aporten y contribuyan para una mejora en la sociedad venezolana.