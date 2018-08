Entregarán renuncias si no reenganchan a médicos en hospital

Médicos cirujanos que hacen la especialización en Pediatría en el Hospital General Doctor Egor Nucete, en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, advirtieron al director de ese centro asistencial, Elías Vargas, que renunciarán masivamente si no reincorporan a los siete residentes del área a quienes se les rescindió irregularmente el contrato de trabajo, debido a que se mantienen en paro indefinido y expresaron su descontento con las condiciones del lugar.

Ayer los amenazados con el despido se mantuvieron en sus puestos de trabajo en el servicio de emergencias, pues su relación laboral oficialmente culmina el 31 de enero de 2019, aunque las autoridades del hospital intentaron adelantar, arbitrariamente, la fecha para el 31 de julio pasado, de acuerdo con los especialistas. Hoy serán recibidos por el director, también médico, con la promesa de que tendrán un nuevo contrato laboral.

El martes fue un día crítico dentro de las instalaciones del centro de salud, aseguró Aular, quien es directivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela en el estado y también simpatizante del partido Vente Venezuela. Los siete residentes fueron convocados a la dirección para una supuesta negociación, pero se negaron a acudir debido a la ausencia de la jefe del servicio. “Luego recibimos una llamada por teleconferencia de la autoridad única de Salud de la región, Jenny Cepeda, quien me expresó que me dejarían en el hospital si retiraba de las redes un video en el cual la responsabilizo de lo que pudiera sucederme; le dije que no lo haría porque mantenía mi posición con dignidad”.

Cerca de las 7:00 pm, una comisión mixta de la GNB y el Sebin rodearon el hospital, de lo cual fue alertado el médico quien se mantuvo en su servicio de trabajo.

Los colegas de Aular, 19 de ellos de Pediatría, dijeron que estaban dispuestos a renunciar de manera masiva en solidaridad con el especialista que ayer ratificó que los profesionales de la salud se mantendrán en conflicto hasta que el gobierno atienda las peticiones de los gremios, conforme a los derechos consagrados en la Constitución.