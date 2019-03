Una señora de la tercera edad pidió entre lágrimas que los cuerpos de seguridad dejen de reprimir a los ciudadanos que intentan concentrarse en la avenida Victoria en Caracas.

"Yo soy una vieja y salgo amarchar, me caigo y no me importa, yo sigo en la calle porque estamos cansados", relató la mujer de la tercera edad.

La mujer indicó que se encuentra sola en Venezuela porque su hijo y sus nietas tuvieron que emigrar por la situación ecónomica que se vive en el país.

"Yo estoy sola, pero quiero libertad", agregó.

Expresó que anterioremente tenía un negocio que no pudo mantener por los altos costos que representa. "Yo lo único que pido es que se vaya Maduro. Vete con tus ladrones, deja a Venezuela en paz, nadie te quiere", indicó.