Enmanuel Andrade: Me pagaban los mejores entrenadores de equitación

Enmanuel Andrade, hijo de Alejandro Andrade, quien fue tesorero del fallecido presidente Hugo Chávez, confesó que desde joven le pagaban clases con los mejores entrenadores de equitación del mundo.

Andrade explicó que practica equitación desde niño y acostumbra a montar entre seis caballos diarios, durante cuatro o cinco horas aproximadamente, para el entrenamiento de equitación.

El padre de Enmanuel Andrade fue detenido por agentes del FBI durante un operativo realizado este viernes en Welington. Le confiscaron caballos y propiedades.

El ex funcionario de gobierno trabajaba conjuntamente con la Fiscalía del sur de la Florida. Sin embargo, fue acusado de esconder información a los investigadores federales.

Él NO es “Enmanuel Rockefeller”, miembro de una poderosa familia estadounidense... Él es “Enmanuel Andrade”, el hijo de Alejandro Andrade (alias “El Tuerto”) ex escolta de #Chavez y ex Tesorero de #Venezuela, detenido en #USA x corrupción #19Nov #21Nov pic.twitter.com/UHZdtD3Zw5