Enfermera: Es injusto que digan que nada más sabemos limpiar traseros

Enfermeras del Hospital Vargas, en Caracas, protestan por las precarias condiciones laborales y los bajos sueldos.

Una mujer, trabajadora de la salud, expresó que es injusto que las tilden de nada más saber "limpiar traseros " cuando tienen años instruyéndose para desarrollar la profesión de enfermería.

“Es injusto que hoy por hoy nos digan que nada más sabemos limpiar traseros porque hasta para limpiar traseros nosotros requerimos de destreza y requerimos de instrucción de técnicas, de preparación”, dijo la enfermera.

Por otra parte destacó las pésimas condiciones en las que se encuentra el hospital y las carencias que ahí habitan.

“En lo que va de año yo me he enfermado cuatro veces porque las áreas de trabajo están contaminadas y a mi el hospital ni si quiera me corre con las medicinas que yo necesito para salir de la enfermedad”, expresó la mujer.

Se refirió al presidente Nicolás Maduro alegando que era una suerte para él que después de ser chófer de autobuses, pasara a ser presidente de la República.

Destacó que el gremio seguirá en pie de lucha y que no están dispuestos a abandonar sus cargos simplemente porque al gobierno "le de la gana".