Enfermera en Falcón toma moringa por altos costos de medicamentos

Una enfermera del estado Falcón señaló que por los altos costos de los medicamentos para la hipertensión y la diabetes empezó a ingerir té de Moringa.

Gisel Gómez, una enfermera con 30 años de servicio en el área de medicina interna en el Hopsital Doctor Rafael Calles Sierra (estado Falcón), se sumó a las protestas convocadas por el gremio de enfermeros para exigir mejores condiciones laborales.

“No me alcanza para comprar los medicamentos, ahorita estoy de pie por la obra divina del señor y porque estoy tomando moringa. En la quincena del 15 saqué 500.000 bolívares y en la quincena del último saqué 1.800.000 bolívares, eso no me alcanza para nada”, expresó Gómez a El Pitazo.

Contó que su hijo está cursando noveno semestre de Psicología en Barquisimeto, estado Lara, y tiene que enviarle comida. “Estoy trabajando por nada, porque lo que gano no me alcanza ni para comer, no puedo comprar un uniforme, nada”, dijo.

La enfermera pidió al gobierno de Nicolás Maduro que resuelva el problema de los sueldos, ya que los trabajadores no les alcanza ni para comer.

Con información de El Pitazo