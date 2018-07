Jéssica Vidal, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Aragua, denunció este viernes haber sufrido acosos y amenazas por protestar.

"Quiero denunciar las presiones y amenazas de todos estos días de las que hemos sido objeto. Han venido a amenazarme incluso con la vida de mis hijos. Me dicen que me quede tranquila si no quiero que le pase algo a mi hijos o a mí", dijo.

Aseguró que recibió una notificación de una persona desconocida en la que le advierten que podría ser detenida en las próximas horas. "En la notificaión se lee que están abriendo una investigación en mi contra por el llamado a las enfermeras a protestar por un sueldo justo", agregó.