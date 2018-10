Empresarios margariteños preocupados por la falta de transporte a la isla

Trabajadores del sector turístico y hotelero del estado Nueva Esparta tuvieron una reunión, este jueves, para discutir el problema con el transporte aéreo y marítimo que ha afectado a los ciudadanos y turistas de la región.

Edward Noguera, presidente de la cámara de comercio puerto libre y producción, indicó que espera solucionar la situación antes de la temporada navideña, reseñó Unión Radio.

“Estamos inquietos, no hemos parado en reunirnos con las autoridades, pero no vemos medidas que ataque la situación que estamos viviendo, cada día es más crítico no están saliendo ferry, y eso tiene impacto directo en el abastecimiento”, dijo Noguera

De la misma manera, agregó que el transporte público también es parte del problema en la isla y aseguró que cada vez hay menos unidades en circulando.

