Empleados de LUZ protestaron frente a la Inspectoría del Trabajo

Trabajadores de la Universidad del Zulia (LUZ) manifestaron frente a la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo debido a que sus salarios no han podido ser ajustados desde agosto debido a la ausencia de recursos económicos que llegan a la universidad.

Los empleados alegaron que no obtienen beneficios laborales y que no se les ha pagado el salario impuesto el 18 de agosto porque la universidad no recibe los medios por parte del gobierno.

"Tenemos compañeros de trabajo con graves problemas de salud, otros han fallecido por la falta de atención medica que tenemos", dijo Julio Villalobos, presidente del Sindicato de Empleados de la Universidad del Zulia, para Versión Final.

Señaló que los salarios y los bonos navideños, que deben pagarse en las próximas semanas, son "salarios y tablas de hambre".

Los manifestantes acudieron a la inspectoría en la espera de que fueses recibidos para exponer su problemática, que les ofrecieran una solución, incluso si debía atenerse a alguna condición.

