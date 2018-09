Emisora Ecos del Torbes está fuera del aire por falla eléctrica

Ecos del Torbes, emisora radial que se transmite por el dial 780 am en el estado Táchira, está fuera del aire por una falla eléctrica que impide su transmisión.

La falla de energía fue generada en el sector El Mirador, en San Cristóbal; en esta zona se encuentra la planta de transmisión de esta emisora. Ecos del Torbes se mantiene fuera del aire desde hace 2 días.

Usuarios de Twitter reportaron que las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no han llegado al lugar porque alegan no tener gasolina para trasladarse al sitio.

Estas son las cosas que si no vives en #Táchira no las entiendes:

Las emisoras Ecos del Torbes y Radio Táchira están fuera del aire. Hubo daño eléctrico en la planta de transmisión en El Mirador. Corpoelec no ha ido; no tienen gasolina sus carros. Queda a 15 minutos de SC