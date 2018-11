Egresados de la USM recibieron su título en un pasillo

Recientemente la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que 3.000.000 de venezolanos han migrado del país. Muchos de ellos estudiantes que se van sin estudios superiores. Los que se quedan padecen una hiperinflación calculada en 1.000.000% por el Fondo Monetario Internacional al finalizar el 2018. Los efectos de ese porcentaje se ven reflejados en las matrículas de las universidades privadas.

Pero los estudiantes perseveran, se esfuerzan. Aunque las promociones de graduación son cada vez menos numerosas, hay quienes logran llegar al final del trayecto y graduarse quieren hacerlo de acuerdo a lo estipulado por la tradición académica: con un acto de grado, toga y virrete, entre abrazos y felicitaciones, largas sesiones de fotos.

No fue el caso de la más reciente promoción de Comunicación Social de la Universidad Santa María en Oriente. Solo la mitad de los graduandos se presentaron a recibir su título de licenciatura. La otra parte está fuera del país. Y luego de un año de espera, las autoridades de la entidad universitaria privada decidieron, por falta de quorum, no realizar el acto de graduación en el auditorio correspondiente. Las comunicadoras tuvieron que graduarse en un pasillo de la institución, así lo informó VPItv.

Las nueve comunicadoras cantaron el himno al graduando rodeadas de oficinas, paredes blancas y oficinas.

"Esto no puede ser. No se le puede hacer estas cosas a los comunicadores sociales señores, soy representante de una hija que se me acaba de graduar, cómo es posible esto", dijo una de las madres con tono de indignación.De pie recibieron las felicitaciones por parte de sus familiares.

Las fotos que las licenciadas tienen juntas son en las adyacencias del recinto, debido a que presuntamente no les dejaron fotografiarse dentro de las instalaciones. "Esto no es un acto de graduación, es una entrega de títulos de secretaría", les dijeron, así lo informó el periodista venezolano Richard Fico.

A pesar de todo, no desaprovecharon la oportunidad de lanzar el virrete al cielo para celebrar haber subido el escalón de bachiller a licenciadas.

Con información de VPItv

#16Nov Nueve estudiantes de la #USMOriente "se graduaron" en un pasillo de la casa de estudios, la mayoría de su promoción se fue del país. Le entregaron el título por secretaría. Autoridades de la sede no le permitieron hacer uso de los espacios, denunciaron. pic.twitter.com/0r1WH6iLli — VPItv (@VPITV) 16 de noviembre de 2018

"Esto no es un acto, es una simple entrega por secretaría", les dijeron según informó @RichardFico.Esperaron un año por el título. En la #USM entonaron el himno al graduando y entre lágrimas se abrazaron. Una de las madres de los ahora periodistas, indignada exigió respeto #16Nov pic.twitter.com/cmFn3porSA — VPItv (@VPITV) 16 de noviembre de 2018