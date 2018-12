El Equipo de Formación Información y Publicaciones (EFIP) realizó el foro Propuestas de la Sociedad Civil al Plan Nacional de Juventud de Venezuela, en el que participaron un grupo de jóvenes y varios actores sociales que trabajan para la juventud del país.

El foro, en el marco del proyecto “Invertir en Juventud” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), formaba parte de la consulta realizada por el EFIP durante todo el año 2018 en conversatorios desarrollados en varias entidades del país y entrevistas a especialistas en materia de juventud.

“Los jóvenes valoran la educación como algo aburrido, que no es pertinente. No llena sus expectativas. No le ayuda a explotar y descubrir sus cualidades. Hay una brecha entre los planes de desarrollo nacional y lo que los jóvenes deciden estudiar”, explicó Julio Fermín Coordinador General del EFIP.

Fermín enfatizó que el Plan Nacional de Juventud (PNJ) debe crearse un enfoque transversal, donde se integre la heterogeneidad, cultura, intereses, preferencias e identidades de la población juvenil venezolana, con la intención de desarrollar acciones puntuales y efectivas.

“Hemos perdido 640.000 jóvenes, entre 15-30 años de edad del 1.648.000 que conforma el Bono Demográfico”, y su influencia en la sociedad venezolana", dijo Fermín.

