Los venezolanos que se encuentran en el extranjero dependen de la conexión telefónica para escuchar la voz de sus familias en un país en crisis. Una pantalla se convierte en el único recurso que los acerca para ver sus caras casi a diario, pero ante la penumbra que desde hace dos días reina en el territorio son muchos los llamados de desesperación de los venezolanos al no poder comunicarse con sus familias.

“Como estar tranquilo cuando a tu familia en Venezuela se le está pudriendo la poca comida que tienen en la nevera con más de 40 horas sin luz”, precisa Luisa Maria en las redes sociales luego que un nuevo apagón se registrara este sábado en horas de la tarde.

En su mayoría los mensajes van dirigidos a personas mayores y a niños que duermen en la oscuridad, que tuvieron que quedarse en el país mientras primos o hermanos están en otras fronteras en busca de una mejor calidad de vida. Los familiares relatan que sobreviven con unas pocas velas y una literna desgastada, además de la preocupación de que la comida que se mantiene en sus neveras se va a dañar en algún momento.

“20 horas sin luz, tengo un radio que funciona con pilas y me entero de lo que está pasando afuera. Guardé agua depositada y agua hervida para cualquier cosa”, dice un padre que se pudo comunicar con su hija en el exterior 10 horas después.

Personas mayores que sufren de presión alta y ansiedad son sometidos a horas en la oscuridad. Los parientes alegan que no existe posible comunicación, la única herramienta es Whatsapp. A pesar de esto, los mensajes llegan 5 o 6 horas después a los familiares que han logrado cargar sus telefónos en centros comerciales, o en el peor de los casos cargando directamente sus celulares con la batería de los carros.

"Es muy desesperante estar afuera de tu país y no saber nada de tu familia, hay un apagón por mas de 26 horas, no hay comunicación, no sabes cómo están", lamentó Alejandro Arguelles.

El Observatorio de Medición de Internet Netblocks afirmó que luego del tercer apagón que se registró este sábado, 96% de Venezuela se mantienen sin acceso a Internet tras la falta de energía eléctrica.

Los servicios móviles no sostienen comunicaciones para llamadas, uso de Whatsapp o navegación en internet. Los usuarios de las operadoras telefónicas en ocasiones logran conectarse, pero el servicio es inestable, por ello los caraqueños han optado por trasladarse a puntos estrátegicos en autopistas de Caracas para poder comunicarse.

En la tarde de este sábado, el apagón cumplió 48 horas ininterrumpidas en estados como Trujillo, Zulia, Táchira, Anzoátegui, Mérida, Lara, Monagas, Barinas, Cojedes, entre otros estados. La desesperación para esos familiares llega en mensajes desde Canadá hasta Chile, mientras que en las redes sociales solo les queda leer los reportes de personas fallecidas en algunos sectores del país por el apagón que se ha extendido de manera histórica y que ha afectado a todo el territorio nacional.

¿creen que es justo que mi papá tenga que decirme esto?



si alguien me dice que es un ‘afortunado’ por tener algunas cosas para SOBREVIVIR en Venezuela durante el apagón.



déjeme de seguir, bloquéame y deja de existir por favor. pic.twitter.com/cbOk2jx7a3 — sil. (@amorporccs) 9 de marzo de 2019

Me acabo de comunicar con mi papá después de 45 horas.



Esto es lo que me dijo...



Están tratando de salvar la comida que tienen.



Es injusto.#apagonvenezuela #venezuela #apagon pic.twitter.com/FFhu6EtiKs — Geraldo Reyes (@Geraldoreys) 9 de marzo de 2019

esto es lo único que sé de mi papá desde el apagón pic.twitter.com/B8qJB61frw — Th. (@crackgloomy) 9 de marzo de 2019

El apagón en Venezuela se sintió también afuera... Miles de familias incomunicadas, con la angustia de no saber si tus padres o tu hijos están bien después de 24 horas (o más) sin luz...



Tristeza profunda. — Gabriela Toro (@gtcomunicadora) 9 de marzo de 2019

Y nosotros los que estamos afuera, preocupados por nuestras familias, aún no se nada de mi mamá desde ayer #Apagón #ApagonMasivo — Jean Guerrero Gelvis (@jeank18) 8 de marzo de 2019

Todo el día sin comunicación con mi mamá, mi hermana, mi papá. El apagón nos afecta también a quiénes estamos afuera. — Gleidy Sánchez (@Gleidyy) 9 de marzo de 2019