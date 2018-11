Dos propuestas intentan acabar con la sed de los venezolanos

Garantizar 50 litros diarios por persona

Como ingenieros del área, se propusieron rescatar el servicio de agua para el abastecimiento de las ciudades y luego de revisar varios estudios de vieja data y recientes, carentes de planes y metodología, surgió el plan nacional denominado Hoja de Ruta para recuperar los servicios de agua potable y saneamiento de Venezuela, que plantea ejecuciones de trabajos clave en cinco años.

“Ni Caracas ni ninguna otra ciudad puede resolver el problema mágicamente”, señala Gustavo Uzcátegui, líder del proyecto y vocero del Grupo Orinoco, especializado en Energía y Ambiente.

Foto: Cortesía

El estudio plantea tres ejes estratégicos para ser ejecutados en tres etapas que implican instituciones sanas y financiamiento. La primera de estos, en corto plazo. “En un año proponemos garantizar 50 litros diarios de agua por persona, para luego llegar a aproximadamente a 200 litros diarios por persona, en un período de 5 años.

Dentro de este capítulo de acciones hay que rescatar el sistema de bombeo que no aguanta más, y de otras obras robustas que deben ser rescatadas como el Sistema Tuy. Para esto, en el primer año debe realizarse el diagnóstico del sistema, de las plantas de tratamiento y de potabilización para determinar su condición e iniciar las reparaciones. Lo que deseamos es que se garantice un servicio más o menos continuo”, explica, luego de recordar que 80% de la población venezolana no recibe el servicio de modo regular.

Uno de los objetivos prioritarios es tener gente formada para iniciar la recuperación del suministro. “Necesitamos técnicos preparados. La gran destrucción del servicio ocurrió con la gente: aproximadamente 8.000 trabajadores que se fueron para otras empresas o para el exterior, o que fueron sacados y reemplazados por gente de partido. Pero también se fueron empresas prestadoras del servicio, personal tercerizado que mantenía plantas, tuberías y que desaparecieron luego de la reforma de la Ley orgánica del trabajo, socios estratégicos de las empresas, gente de los talleres donde se reparaban los motores; es decir, hay que formar gente nueva y buscar a la otra donde esté”.

Basados en la inversión de 0,3% del PIB anual de América Latina en infraestructura de agua, Venezuela debe invertir 300 millones de dólares anuales. La otra fuente provendría de tarifas anuales por suscriptor residencial que se calculan en 50 dólares anuales, sin considerar el sector comercial ni industrial. “Las zonas de menores recursos nunca han pagado, pero deben hacerlo para evitar el desperdicio”.

Uzcátegui afirma que la energía que se gasta para traer agua hasta Caracas es una cantidad similar a la que consumen las ciudades de Lara. “No es posible recuperar el servicio y traer agua sin sistema eléctrico. Estamos suponiendo que esto funcionará”.

“Hay que traer el Orinoco al centro”

La constatación de que residentes de Valencia consumían agua del lago con agregado de sulfato de alumbre y cloro en cantidades exageradas para eliminar sedimentos en 2012, lo obligó a estudiar el problema del suministro en los estados centrales y buscar soluciones, afirma el ingeniero Joseba De Ondiz, ex funcionario del extinto Ministerio de Obras Públicas, especialista en riego y drenaje. “Al investigar el caso, me encontré con dos problemas: el control del nivel del lago de Valencia y el suministro de agua. Trabajos realizados por el Ministerio de Ambiente en 1995 indicaban que para 2010 ya se copaba la capacidad de agua, lo cual ya se ve en la actualidad con 3,8 millones de personas. Se proyecta que la población en Maracay, Valencia y parte de San Carlos será de 5 millones de habitantes para 2025. Dentro de 20 años habrá 30 millones. ¿De dónde van a sacarla si hoy no hay agua limpia suficiente aun con todas las obras como el sistema mesa que incluye varios embalses?

Foto: Referencial

De Ondiz expresa su desacuerdo con el trabajo de trasvase que se realizó en el lago de Valencia, con el embalse de Pao-Cachinche a comienzos de 2000 para suministrar agua a los estados centrales del país. Empresas contratadas y una especialista en manejo de aguas servidas analizaron el problema y vieron que no había agua suficiente en la zona. Resolvieron adoptar el sistema de reúso de las aguas del río Cabriales y eso fue un crimen. Significó llevarlas hasta el embalse Pao- Cachinche y volver a someterlas a un tratamiento terciario, sin considerar que no era el más adecuado. Eso fue como meter el río Guaire en La Mariposa. Hoy el agua restante, que es servida, sigue a Taiguaiguai, embalse para riego, cae en el Tucutunemo, va al río Guárico y cae en el embalse de Camatagua que nos la hace llegar a nosotros”.

La Sociedad Americana de Agua había advertido que el reúso debe hacerse por tiempo limitado y para pequeñas poblaciones y, en este caso, no fue así. “Todos saben que las condiciones organoelécticas del agua, olor, sabor, color son inconvenientes”, asegura.

De Ondiz propone una opción, a su juicio, más económica y viable. “Se puede traer el agua del río Orinoco en cuatro o cinco años. Ya el lago de Valencia es un pozo séptico”. Explica que emplear tuberías de 3 metros de diámetro para traer 9 metros cúbicos por segundo sería muy costoso; además, en las superficies poseen niveles muy irregulares. “Si ponemos un canal revestido de concreto de 50 metros de ancho en una profundidad de 1,80 metros, con una pendiente de 2 metros cada 10 kilómetros con escalones sucesivos, una estación de bombeo, el canal puede llevar 100 metros cúbicos por segundo hasta el lago de Valencia desde el río Orinoco.