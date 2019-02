Dos funcionarios de la GNB se pusieron a la orden de Juan Guaidó

Dos funcionarios del Ejército se sumaron a la lista de uniformados desertores que cruzaron el puente Ureña, que conecta Colombia y Venezuela, para ponerse a la orden de Juan Guaidó. Uno es hombre y el otro es una mujer.

Durante el dia de hoy, más de 60 efectivos de seguridad del Estado huyeron del país hacia Colombia.

En Santa Elena de Uairen, frontera con Brasil, murieron 14 manifestantes y más de 100 personas resultaron heridas por armas de fuego, de acuerdo a lo informado por Andres Velasquez, dirigente de La Causa R.

"En el hospital no hay solución, no hay sangre, no hay oxigeno, no hay reactivos. Heridos se desangraron sin ser intervenidos".

Dos GNB (una femenina y un masculino acaban de desertar en el puente Ureña, vía @luisgonzaloprz pic.twitter.com/4palOTpR1y — Rafael Hernández (@sincepto) 23 de febrero de 2019