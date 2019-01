Dormirlas o botarlas, la preocupación de una propietaria de 20 mascotas

Rosa Strefezza, una ciudadana venezolana con más de 20 mascotas, le teme a la muere, pero no a la suya, sino a la de sus 14 gatos y tres perros, a los cuales le cuesta mucho mantener debido a la crisis económica.

“Yo no me puedo desprender de ellos así, pero no sé si tendré que hacerlo y me duele, me duele toda esta situación, pero tendría que mandarlos a dormir porque no quiero que sufran por nada y no quiero botarlos a la calle”, dijo Strefezza para Infobae.

Strefezza tiene diez años adoptando animales que le han ido dejando personas que decidieron emigrar de Venezuela, además de otras que ya no pudieron seguir con el costo de su mantenimiento y se los entregaron para que no quedaran en la calle. Aparte de los perros y gatos, también tiene loros y tortugas.

“Por la mente se me ha pasado ponerlos a dormir, porque yo digo ‘nadie los va a cuidar mejor que yo’. Para mí son un miembro más de la familia. Ellos se enferman, cada día la situación es peor. El problema es que cualquier veterinario tampoco toma esa decisión, ellos no te lo duermen así nada más”, expresó la dueña.

