El cantante puertorriqueño Don Omar rechazó este sábado la invitación por parte del ex beisbolista venezolano Antonio Álvarez, conocido como 'Potro Álvarez' de ir a Venezuela a realizar conciertos.

El puertorriqueño sostuvo que no regresará al país a realizar shows junto con el ex beisbolista para que compre este no pueda comprar la conciencia de la juventud.

"A mí no te atrevas a escribirme más como si el mundo fuera tuyo, que eso solo lo podrás seguir haciendo mientras la nueva Venezuela se levanta, de la que también te sacarán. Yo no he regresado a hacer shows allí contigo ni con tus secuaces porque no vas a seguir comprándole la conciencia a la juventud con baile, botella y baraja", escribió en su cuenta de Instagram.

Señaló que el ex pelotero le ha escrito a varias personalidades para que asistan al país. Aseguró que en el género reguetonero no quieren realizar eventos con Álvarez.

"Venezuela, aquí les dejo a quien anda escribiendo a personalidades que podemos llevar tu causa a otros ojos justicieros. Encárguense de él que en mi isla y género tampoco lo queremos. ¡Traidor!", escribió.