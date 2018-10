Docentes en Rubio denunciaron que pueden ser despedidos por protestar

Docentes dependientes de la Dirección de Educación de la Gobernación del Táchira denunciaron que han recibido amenazas de despedidos luego de protestar por salarios dignos.

Los educadores protestaron la semana pasada en la entrada al pueblo de Rubio, en San Cristóbal, para solicitar que no les fueran retirados sus beneficios contractuales, reseñó El Pitazo.

Nelly Sierra, docente de la Unidad Educativa Pablo Emilio Ostos, en Rubio, indicó que los trabajadores de la Dirección de Educación están siendo supervisados para ser puestos a la órden de la Contraloría y ser despedidos por estas acciones.

“No hemos recibido respuestas concretas del gobierno regional. La situación sigue siendo la misma hoy jueves 11 de octubre. Aún no nos ha sido cancelado el bono de cesta ticket del mes de septiembre y así hay más irregularidades, como el retraso en el pago de las nóminas quincenales. El gobierno regional nos dice que se debe a que los recursos no los bajan a tiempo la Onapre y el Consejo Legislativo no lo aprueba en la fecha que debe ser”, dijo Sierra.

