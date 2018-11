Docentes exigieron pago del aumento de la tabla salarial

Un centenar de maestros exigió ayer al ministro Aristóbulo Istúriz que se respeten las contrataciones colectivas y el pago del aumento prometido de 40%, que no ha sido cancelado. Frente a la sede del Ministerio de Educación, en el centro de Caracas, hizo reclamos por la eliminación de la primas, el pago fraccionado, la falta del HCM, del seguro funerario, del bono vacacional de octubre que no se ha pagado y exigió el aumento salarial de 17% correspondiente al año 2016. Otra de las solicitudes estuvo relacionada con el servicio de Ipasme, que no funciona desde 2017 por la ausencia de reactivos, aseguró Ofelia Rivera, docenterepresentante de la Unidad Democrática del Sector Educativo.

Mientras la concentración se realizaba a las afueras de la sede ministerial, representantes de distintos gremios educativos como Sitra Enseñanza, el Colegio de Licenciados en Educación y la Federación Venezolana de Maestros, se reunieron con autoridades para entregar las peticiones. Édgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros, advirtió que al ministro Istúriz se le dará plazo hasta el viernes 2 de noviembre para llegar a un acuerdo sobre las tablas salariales.

Al término de la reunión, como conclusión de la misma se pautó para el próximo lunes un encuentro entre la Federación Venezolana de Maestros y el ministro de Educación a fin de analizar las tablas salariales.

Cerca de la concentración de maestros en la esquina de Salas, otros manifestantes elevaron su voz en las inmediaciones del barrio La Trilla en Altagracia, donde vecinos protestaban por la falta de agua (un servicio que no reciben desde hace 10 meses), y de gas pues “el camión tiene 2 meses sin pasar”, aseguró Sahi Sojo, vecina de la zona. También denunciaron problemas de alumbrado, así como de telefonía y conexión a Internet: “60 familias no tienen línea telefónica” aseveró un vecino y agregó que “hemos tenido que amanecer en Puente Guanábano esperando el gas”.

La Cifra

40%

es el aumento de las tablas prometido por Maduro para enero de este año, que aún no ha sido cancelado