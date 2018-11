Docente que aseguró haber trabajado con Istúriz: “Me doy pena yo mismo”

Un docente que protestó este miércoles en el Ministerio de Educación, ubicado en el centro de Caracas, aseguró ser ex miembro de la asamblea nacional constituyente y criticó la actitud del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, frente al magisterio del país.

“Yo trabajé mucho tiempo al lado de Aristóbulo Istúriz, fui constituyentista y hoy me avergüenzo de ver la actitud tan desleal que asume este señor frente a mí”, dijo.

Aseguró que ha perdido 40 kilos y que no tiene qué comer. Además, comentó que trabajó junto a Istúriz de forma gratuita y actualmente su familia está pasando trabajo.

“No tengo yate, no tengo lancha, no soy guerrillero. Soñé con construir un país de bienestar y hoy me doy pena yo mismo, Aristóbulo”, expresó.