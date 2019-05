Ex director del J.M. de los Ríos: ¿Como compran armas si hay un bloqueo?

Huniades Urbina, ex director del hospital J.M. de los Ríos, desestimó este lunes que las sanciones impuetas por Estados Unidos sean la causa de la muerte de pacientes en el hospital de niños.

El doctor cuestionó que el Estado destine casi 60 millones de euros a la compra de armamento en lugar de adquirir medicinas y alimentos para la población.

“Si yo estoy bloqueado como país no puedo comprar medicinas, comida y desasistimos al servicio eléctrico. ¿De dónde sacan 59 millones de euros para comprar armas y uniformes para una fuerza armada? Entonces, ¿están bloqueados o no? O tienen real o no tienen”, indicó Urbina durante una entrevista a Unión Radio.

Urbina aseveró que tanto al Hospital J.M. de los Ríos como al Universitario de Caracas no han sido enviados insumos procedentes de la ayuda humanitaria que ingresó al país en fechas recientes.

“La bendita ayuda humanitaria ha brillado por su ausencia. El problema es que ellos tienen que especificar, por norma internacional: qué entregan, cuánto se entrega y a quiénes beneficia. Ellos para comenzar están violando el convenio internacional de ayuda humanitaria, porque lo están haciendo en secreto. Al hospital J.M. de los Ríos o al universitario no ha llegado nada”, señaló.

