Difunden presuntas recomendaciones para mejorar la seguridad de la FANB

El periodista Nelson Bocaranda difundió una presunta misiva que habrían recibido los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la que les dan recomendaciones de seguridad.

En la carta se puede observar una serie de medidas para resguardar la seguridad de los miembros de la organización, que incluyen la recomendación de no salir de la guarnición durante la noche.

Además, sugieren que la identificación militar sea separada de los documentos personales para evitar ser relacionado por los antisociales con la FANB.

“El colmo de los colmos. Una revolución militar que pide a sus militares no portar el uniforme ni salir de noche por temor a la violencia que el gobierno no puede controlar. Falta que Padrino diga al hampa ‘Por favor no nos ataquen. Ok, por favor repito’”, expresó Bocaranda.