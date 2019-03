En 2 días saquearon más de 350 locales comerciales en el Zulia

En el Zulia reinó la anarquía. En solo 2 días más de 350 locales comerciales, según los cálculos de Fedecámaras en la entidad, fueron saqueados al amparo del apagón que dejó sin electricidad desde el jueves 7 de marzo a todo el país.

Ricardo Acosta, segundo vicepresidente de la patronal regional, indicó que la zozobra en las calles de las poblaciones del Zulia continúa y que persisten los conatos de saqueo. "Las autoridades han respondido de forma tardía, en muchos de los casos se hicieron la vista gorda, en otros no aportaron nada, pasaron de largo", explicó.

Indicó que el centro comercial Galerías, al oeste de Maracaibo, se salvó de los ataques porque llegó un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana. "Alrededor de 400 personas aparecieron con intención de saquearlo, pero allí sí hubo reacción de las fuerzas del orden público", señaló.

Hizo un llamado a la ciudadanía. "Esta no es la forma de proceder. Sé que hay hambre, pero también desvalijaron mueblerías, no entendemos por qué atacar tiendas de electrodomésticos o llevarse las sillas del McDonald's de Cabimas. Creemos que en muchos casos se trató de vandalismo, que no tiene nada que ver con ninguna necesidad básica", manifestó.

Explicó que lo acontecido es un retroceso para la región. "Muchas de esas empresas saqueadas no van a volver a abrir", lamentó.

Acosta confirmó que el dueño de una panadería de Maracaibo se suicidó al ver su comercio en ruinas.

Otras voces del sector

Fergus Whas, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, señaló que no solo se trataba de la falta de electricidad sino que también fallaba el suministro de gasolina y de agua potable.

"La gente está desesperada. El centro de Maracaibo fue muy golpeado por los saqueos", indicó.

"Lo que no ha entendido la población es que los inventarios están sumamente afectados de dos días para acá. Ya dependemos es de lo poco que pueda llegar", aseguró.

Whas aseguró que cientos de locales fueron saqueados. "El centro comercial Delicias Norte está afectado en 70%, en el Sambil saquearon unas 30 tiendas, igual en la Circunvalación 2. En la Curva de Molina fue destrozo total", afirmó.

Andrea Cruz, presidente de la Unión de Comerciantes del estado Zulia, indicó que los comercios de las principales poblaciones de la entidad están en situación crítica.

"No se ve un panorama favorable. Lo que vivimos es cada vez más caos. Hay mucha desinformación y así no podemos organizarnos a futuro", subrayó.

Los relatos

Claudia Lozano vive en un edificio que está enfrente de uno de los locales de una cadena de farmacia que fue saqueado en la avenida Bella Vista de Maracaibo.

Transpira miedo cuando cuenta lo ocurrido: "Ellos estaban vendiendo a puerta cerrada refrescos fríos. Uno hacía la cola. Eso fue como a las 2:00 pm. De repente escuchamos gritos y nos asomamos por las ventanas. Había personas corriendo en el estacionamiento. Vi cómo tiraron los vidrios y sacaron cosas. Eran como 60 personas y solo detuvieron a uno".

Y agregó: "Ayer no fue normal. Dormí en la sala. Hubo muchos tiros. Parece que estuviésemos en guerra".

Carol Camacho, vecina de El Varillal, indicó que tiene los nervios de punta. "Ya saquearon la panadería que queda por mi casa, de una manera salvaje. La gente lo hizo con sadismo. Dejaron en la bancarrota al panadero de la comunidad, que conocemos de toda la vida", contó.