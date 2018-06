El Día del Periodista se celebra con trabajo y orgullo por la profesión

Suena la alarma y el día comienza, una taza de café ayuda a despertar los sentidos para, poco después, emprender la ruta habitual hacia el trabajo. Son las 6:30 am, las luces de la sala de redacción se encienden y la jornada inicia.

El compromiso de cada uno de los periodistas venezolanos con la sociedad a la que se dirige crece con cada día que pasa. Cada historia, por más pequeña que sea, impulsa a los comunicadores a que se mantengan en pie de lucha para dar la cara ante el país, a pesar de los ataques que reciben a diario.

Cada 27 de junio se celebra en Venezuela el Día Nacional del Periodista, una fecha que busca enaltecer la labor de miles de comunicadores que a diario defienden la verdad ante aquellos que buscan opacarla.

Sin titubeos, los periodistas de El Nacional Web aseguran que la mejor forma de celebrar este día es ejerciendo su labor. “La mejor forma de celebrarlo es seguir haciendo el trabajo que hacemos en El Nacional, que es decir la verdad bajo la ética, bajo el respeto”, detalló Javier Cedeño.

Por su parte, Fabiana Cantos agrega que la situación que atraviesa el país amerita que la celebración sea de dicha forma. “El periodismo en esta situación es vital para la sociedad, el buen periodismo, informar de una forma en la que la verdad sea la protagonista”, añadió.

La alegría también forma parte de dicha celebración. Eduardo Ponte, gerente editorial web de El Nacional, comenta que el Día Nacional del Periodista debe estar lleno de orgullo. “Estamos haciendo el mejor trabajo y el mejor periodismo que nunca antes se ha hecho en este país”, explicó.

“Creo que estamos viviendo el mejor momento del periodismo, aunque sea el peor momento y la peor crisis de la historia de Venezuela, es el mejor momento para hacer periodismo en Venezuela”, dice Ponte con convicción.

Asegura que la pasión juega un papel fundamental en la profesión. “Un periodista que no tenga pasión por este oficio no puede ser periodista. Un periodista que no tenga calidad humana, que no tenga sensibilidad social, no puede ejercer periodismo”, explicó.

El amor por el oficio se extiende por todos los periodistas de “La Fabrica”, como se conoce internamente a la web del diario.

Williams Perdomo se siente satisfecho de trabajar en lo que le gusta. “Tengo una gran satisfacción de saber que estoy haciendo lo me apasiona, lo que me gusta, y lo estoy haciendo con la convicción de hacer las cosas bien”, aseveró.

La misma pasión es compartida por Fabiana Cantos, quien desde temprana edad supo que el periodismo formaría parte de su vida.

“Siento una satisfacción muy grande. Creo que cuando me acuesto, a pesar de que puedo estar muy cansada por que también estudio, la mayor satisfacción es saber que estás haciendo lo que te gusta hacer y que eres fiel a tus sueños”, dijo.

Por su parte, Daniela León explica que la profesión que hoy ejerce le ha ayudado a ir más allá tanto en su vida privada como en la realidad que la rodea. “El periodismo es un estilo de vida, es mi vida”, señala.

La labor del periodista es reafirmada por el comunicador social Reinaldo Oliveros. “El periodista va más allá. No solo tiene la misión de informar, sino de contar la historia y analizarla para llevarla a quien la lea, quien la observa, de una manera que comprenda y se sienta parte de esa historia”, explica.

Pasan las 11:00 pm. Las luces comienzan a apagarse y “el monitoreo” continua desde casa, siempre alerta ante lo que acontece dentro y fuera del país. El periodismo es de esos oficios que no descansan, que buscan la verdad a pesar de los obstáculos y que son capaces de conectar a dos personas con realidades completamente distintas a través de un relato.

“Somos parte de la historia en uno de los momentos más duros de este país”.