Detuvieron al padre Lennin Bastidas por presuntas razones políticas

Lennin Bastidas, padre en el municipio Monagas de Altagracia de Orituco (Guárico), fue detenido este miércoles por funcionarios de Poliguárico durante una protesta pacífica, en la que los ciudadanos manifestaban en contra de la mala calidad de los servicios públicos.

“Estaba Primero Justicia, Voluntad Popular y otras organizaciones políticas, junto a las enfermeras. Llevábamos banderas, pancartas y cantábamos consignas por el cambio, la libertad y la esperanza del pueblo”, dijo en exclusiva para El Nacional Web Carmen Nohelia Gutierrez, una ciudadana que estuvo presente durante la protesta.

Gutiérrez indicó que la marcha tenía como destino la plaza Bolívar, pero fue interrumpida por los funcionarios de la entidad.

También informó que los efectivos de Poliguárico pidieron a los ciudadanos no obstruir el tráfico, lo cual fue acatado. Sin embargo, en el recorrido un grupo de funcionarios reprimió con bombas lacrimógenas, sin mediar palabras.

La ciudadana señaló que, mientras los gases afectaban a los ciudadanos, los funcionarios detuvieron a Bastidas, sin ninguna orden de captura en su contra. Los jóvenes presentes forcejearon con los efectivos para proteger al religioso, pero no tuvieron éxito.

El padre se encuentra retenido en la estación local de la policía, mientras el comandante de la comisaría espera una orden que vendría desde San Juan, capital de la entidad.

“Está en la sede Poliguárico aquí en Altagracia, nos permitieron verlo a mí y a otra señora, una abogada. El padre está golpeado pero no tan grave. No nos dicen nada, no nos explican. Solamente nos dijeron que el comandante de ahí está esperando una orden de San Juan, pero no nos dice ni de quién”, señaló Gutiérrez.

La ciudadana resaltó que el hecho tiene "un tono político", debido a que el padre ha dirigido diferentes protestas en el municipio, que han unido a las personas de la localidad.