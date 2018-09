Despidieron a 40 empleados de empresa en Vargas

Al menos 40 trabajadores han sido despedidos desde el mes de agosto de la empresa Representaciones Almarword en el estado Vargas. La medida fue implementada luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara el ajuste salarial, de acuerdo con lo que aseguró una de las afectadas a La Verdad de Vargas.

“Nos despidieron para liquidarnos con el sueldo anterior, no porque la empresa no pueda cubrir el aumento, porque de hecho emplearon a dos personas nuevas”, indicó Frank Pérez, otro de los desempleados.

Asimismo, denunció que no fue un despido formal, alegando que solo les exigieron no presentarse más en el lugar de trabajo y que no hubo carta de despido alguna.

Por otra parte, los demás trabajadores aseguraron que dicha empresa no les brindaba los beneficios de ley e informaron que pese a que la Inspectoría de Trabajo ordenara el reenganche de 15 de ellos, la organización no hizo caso al mandato.

Lea más aquí.