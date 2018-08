En la urbanización Gran Misión Vivienda Venezuela de Fuerte Tiuna desalojaron a una familia, presuntamente porque uno de sus integrantes se burló del “atentado” contra Nicolás Maduro.

“Me dicen que me están desalojando porque presuntamente yo vendo dólares y cambio efectivo al 400% y aparte, mi esposo hizo un comentario en un chat de vecinos donde se reían del presunto magnicidio”, dijo Limbania Ramírez en un video a Punto de Corte.

En el material audiovisual se observó cómo sacan un colchón del edificio y lo montaron en un camión de carga. Ramírez introdujo una denuncia en la Fiscalía y le indicaron que debía retirarla porque ella está delinquiendo.

“Me están amenazando, que si yo no me voy me puede pasar algo, el día lunes en la noche me amenazaron unos hombres que andaban con la señora Carolina Cestari y la de Zurda Conducta, diciendo que si yo no me iba me iban a matar”, comentó Ramírez.

Con información de Punto de Corte.