Denunciaron que GNB dispersó con bombas protesta por gas en Carabobo

Habitantes de Puerto Cabello en el estado Carabobo informaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, dispersaron la protesta que realizaban en la entidad por falta de gas doméstico. Los funcionarios utilizaron bombas lacrimógenas y agua para disolver la conentración que llevaban a cabo los manifestantes en el lugar.

Los vecinos indicaron que les habían comunicado que venderían el hidrocarburo el día miércoles a aquellos que no habían podido adquirir su bombona el día martes. Por lo que vecinos del sector comenzaron a hacer su cola el miércoles a las 5:00 am aproximadamente. Sin embargo, a las 9:00 am, no habían llegado los camiones al lugar por lo que los afectados optaron por trancar la calle como media de protesta, reseñó El Pitazo.

Gregoria Rodríguez, habitante de la zona, explicó que al lugar llegaron efectivos de la policía municipal junto a un jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, quien les leyó un comunicado, en el que aseguró que el camión llegaría alrededor de las 1:00 pm, por lo que le pidió a los manifestantes que despejaran el lugar.

No obstante, a las 2:00 pm los vecinos de la comunidad retomaron la protesta trancando la vía porque seguían sin respuesta por parte de las autoridades y a las 4:00 pm entonaron el himno nacional, pero la manifestación empezó a ser dispersada por efectivos de la GNB, quienes empezaron a lanzar bombas lacrimógenas y agua a los manifestantes.

“Lanzaron la bombas sin importar que allí había mujeres embarazadas y niños en brazos, adultos mayores y además es una zona residencial”, comentó Rodríguez.

Con información de El Pitazo.