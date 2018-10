Denunciaron profanación de tumbas en cementerio del estado Carabobo

La madre de uno de los difuntos que estaban en el cementerio de Valencia, estado Carabobo, denunció este martes el mal estado en el que se encuentran el camposanto y la profanación de las tumbas de religiosos.

“Se podrán imaginar cuál fue la situación cuando vi la tumba, en la que estaba mi hija, vacía y rota. Un hueco sin restos y todo inmundo fue lo que encontré y solo pude rescatar su lápida con su fecha de nacimiento y el día en que falleció”, dijo una de las afectadas.

Aseguró que el sábado puso la denuncia ante las autoridades luego de lo ocurrido, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna, por lo que insistió en que se debe denunciar la situación y pedirle a las autoridades respuesta.

“Puse la denuncia el mismo día que profanaron la tumba de mi hija, el día 27 y volví este martes y no he obtenido respuesta alguna de las autoridades. Este cementerio a dos días para conmemorar el día de los muertos se encuentra en un estado de suciedad e inmundicia, aquí no hay autoridad”, explicó.