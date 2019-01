Denuncian venta de harina panadera con sobreprecio en Vargas

Panaderos del estado Vargas denunciaron este jueves que ante la falta del suministro de harina por parte del gobierno, se ven obligados a comprar la materia prima con sobreprecio, reseñó La Verdad de Vargas.

“Más de 20 panaderías de las 106 que sobreviven en Vargas no han recibido harina, mientras que en un comercio en la plaza Los Maestros, en Maiquetía, reciben insumos permanentemente de Sunagro, que luego venden con sobreprecio”, informó un encargado de panadería, quien solicitó no identificarse para evitar represalias.

El encargado señaló que en el local donde llega la harina la venden a 30.000 bolívares por saco.

“Estamos trabajando a pérdida para no cerrar, pero la harina e insumos que habían garantizado representantes de los organismos del Estado no llegan con regularidad. No es posible que tengamos que comprar en 250.000 bolívares medio kilo de levadura”, agregó.

Con información del diario La Verdad de Vargas.