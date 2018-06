Denuncian que el Hospital de Vargas tiene una semana sin suministro de agua

Familiares de los pacientes denunciaron este martes que desde hace una semana falta el suministro de agua en el hospital José María Vargas, en la Guaira, estado Vargas.

"Yo di a luz el miércoles y me dieron de alta hoy. Ni siquiera me acerqué a los baños porque el olor era insoportable. Mi mamá me ayudaba a asearme y hacía mis necesidades en el pato”, expresó una paciente, reseñó La Verdad de Vargas.

Los parientes de los afectados señalan que al llegar al centro de salud cargan bombonas de agua. Asimismo, expresaron que los funcionarios de la milicia los ayudan a conseguir el servicio de agua.

"Yo vengo desde Carayaca y traigo el agua que se va a necesitar. Desde el sábado a las 1:00 pm está aquí. Vine ese día con mi prima y me dijeron que no la recibirían porque no había cama. Nos atendieron a las 10:00 pm. Tampoco hay medicamentos”, comentó Andrea González, quien aseguró que en el hospital no cuentan con camas disponibles.

Por su parte, Carla Sánchez, directora del hospital, afirmó que la institución le avisó a Hidrocapital y a los entes pertinentes la falta del servicio.

Leer más información en La Verdad de Vargas