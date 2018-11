Denuncian que en escuelas de Lara dan pasta con caraotas a sus estudiantes

Representantes de las escuelas del estado Lara, denuncian que a sus representados los están alimentando únicamente con pasta, arroz, granos o verduras a través del Programa de Alimentación Educativa. Aseguran que no les ofrecen ningún tipo de proteína animal, reseñó La Prensa de Lara.

Cristóbal Freites, padre de uno de los estudiantes, calificó la situación como terrible. Otro representante expresó que, además de no contar con proteína en los platos de los estudiantes, la comida es mal preparada.

Josefina Martínez, médico nutricionista, informó que el menú que le proporcionan a los estudiantes solo los nutre de la proteína vegetal y, que contrario a lo que se piensa, no provee a los niños de todas las proteínas necesarias para su formación.

Indicó que la alimentación que reciben no está balanceada, por lo que el estudiante no gana masa muscular y no se va desarrollando de acuerdo con su edad.

