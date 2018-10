Denuncian que agencias de viajes cobran en dólares vuelos nacionales

Usuarios denunciaron que las agencias de viaje en Venezuela están cobrando en dólares los boletos de todas las aerolíneas con destinos nacionales.

"¿Qué sucede con las personas que no tienen dólares? No les venden. Las agencias dicen que pagan a las aerolíneas en dólares, hay que abordar la situación", manifestó una usuaria en Twitter.

Otra persona publicó: “¿Quién controla la venta de boletos de las aerolíneas para salir de Margarita? Avior cobra 35 dólares, Láser y Conviasa son un lío para la apertura de ventas”.

En ese sentido, los usuarios cuestionaron el uso del nuevo cono monetario que entró en vigencia el pasado 20 de agosto.

A lo mejor no hay nadie de #Conviasa q cobre en $ el debate tiene que ver con las agencias de viaje cobran en $ y no al oficial, qué sucede con las personas que no tienen dólares? No les venden. Las agencias dicen que pagan a las aerolíneas en $, hay que abordar la situación https://t.co/V2lTcMdEB8