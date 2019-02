Denuncian extorsión por policía migratoria

Después de más cinco meses de ausencia para realizar una visita familiar, Lila Cabello (nombre cambiado por razones de seguridad), regresó a Venezuela en un vuelo internacional a finales de enero. Aunque está acostumbrada a los trámites de ingreso porque viaja con frecuencia, era su primer contacto con la Policía Migratoria, un cuerpo activado en octubre pasado, que ahora cumple con las funciones de verificar los pasaportes.

Lo primero que le sorprendió fue que la recibieran funcionarios ataviados con uniforme de camuflaje. Pero no esperaba lo que ocurrió luego. “Un policía joven, de unos 25 años de edad, luego de varias preguntas me dijo que no me podía dejar entrar al país. Conozco mis derechos, así que le pregunté cuál era el problema y me dijo que yo debía haber pagado un arancel en la embajada del país de dónde venía. Entonces se puso a decirme datos sobre mí que veía en la computadora, como mi dirección, y todo eso comenzó a darme miedo”.

El policía, presuntamente, le exigió un pago de 100 dólares para poder entrar. “Yo no tenía ese dinero, pero entonces, bajo la amenaza de dejarme retenida, me hizo entregarle 75 euros en efectivo que llevaba”.

El departamento de comunicaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar se rehúso a ofrecer comentarios sobre la denuncia. Fueron infructuosos los intentos por contactar por teléfono a los representantes de la Policía Migratoria.

En la fecha del lanzamiento del cuerpo de seguridad, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que la Policía Migratoria estaba compuesta por efectivos “especializados en la lucha contra el crimen organizado internacional y de corrientes delictivas migratorias”. Desde su activación, se han difundido otras quejas. Por redes sociales se ha señalado que causan incomodidad en los viajeros a los que someten a revisión del efectivo que traen en moneda extranjera.